Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W kameralnym zakątku Ostródy, spotkały się trzy wyjątkowe kobiety, które postanowiły podjąć rozmowę o kobietach, ich wrażliwości, zmysłowości, życiu i polityce. Senator Bogusława Orzechowska, Anna Zapaśnik-Baron, legendarna ikona ostródzkiej kultury oraz niezwykła pielęgniarka i poetka, Maja Kutryb-Wójcik, zetknęły się w duchu maksymy "Senator Ludzkich Serc". To spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem, które poruszyło uczestników do głębi.

W piątek, 29 września 2023 roku, o godzinie 13:00, społeczność Zespołu Szkół w Malinowie zgromadziła się, by uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości - otwarciu zmodernizowanego internatu. Przez ostatnie miesiące budynek przeszedł gruntowną termomodernizację, a efekty tej inwestycji prezentują się imponująco.

Szanowni Seniorzy i Mieszkańcy Gminy Płośnica, z ogromną radością zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie - Seniorasda 2023, które odbędzie się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00. Miejsce spotkania to sala bankietowa "Pod Czerwoną Jarzębiną" w Wielkim Łęcku.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Wtorkowy wczesny wieczór przyniósł niezwykłe wydarzenie do zamku w Ostródzie, gdzie mieszkańcy oraz kandydaci Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się, by powitać byłą premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecną europosłankę Beatę Szydło. Spotkanie, które odbyło się w reprezentacyjnej sali zamku, było organizowane przez senator Bogusławę Orzechowską, lidera okręgu 34 do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Leonarda Krasulskiego, oraz wiceministra aktywów Państwowych, Andrzeja Śliwkę.