Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Działdowo, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

W okazji nadchodzącego Nowego Roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie pragną przekazać serdeczne życzenia mieszkańcom gminy, nauczycielom, rodzicom, rówieśnikom oraz całej społeczności szkolnej. Z okazji Nowego Roku 2024, młodzi adepci wiedzy składają wyjątkowe życzenia, które mają na celu przyniesienie radości, spełnienia oraz sukcesów w nadchodzącym roku.

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.