Luty w Działdowie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Działdowie, najważniejsze informacje miesiąca

W emocjonującej finale, który odbył się w sobotę, 27 stycznia 2024 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, drużyna Rumian po zaciętym meczu z Serwisem Informacyjnym – Syla (2:2), zwyciężyła po rzutach karnych (3:1 k) i zdobyła tytuł mistrza ligi. Serdeczne gratulacje dla Rumiana, a teraz zapraszamy do przejrzenia statystyk.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

W szkołach średnich odbywają się studniówki. Niektórzy uczniowie decydują się, by wykonać nietypowe polonezy czy inne tańce. Ta studniówka była jednak wyjątkowa z innego powodu. Osobą towarzyszącą jednej z uczennic był znany raper Mata. Zobaczcie, co zrobił na studniówce.

W sobotę, 13 stycznia, na parkiecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie została rozegrana IV runda Klik OSiR Ligi Halowej Piłki Nożnej. 154 bramki kibice oglądali podczas rundy eliminacyjnej. Drużyna z Rumiana zwycięża ligę i do play off awansuje z pozycji lidera z 18 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Serwis informacyjny – Syla, a trzecie JAN-POL – obydwie drużyny zdobyły po 16 oczek. Tuż za podium znalazły się Swojskie Wyroby Karbowski.

Zima w pełni, a na horyzoncie pojawia się propozycja idealna dla miłośników lodowych przygód! Lidzbarskie Lodowisko zaprasza do wspólnego korzystania z zimowego uroku na lodzie. To doskonałe miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu.

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bogdan Bartnicki, ogłosił na swoim profilu na platformie społecznościowej Facebook radosną wiadomość dla mieszkańców wsi. Samorząd Województwa przydzielił znaczące środki na wsparcie projektów skierowanych do sołectw, kół gospodyń wiejskich i aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich w roku 2024.

W ostatnich dniach doszło do przykrego zdarzenia w Działdowie, gdzie dwóch mężczyzn podszywających się pod hydraulików oszukało starszą mieszkankę, zabierając z jej mieszkania saszetkę z oszczędnościami o wartości około 10 000 zł. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o ważnych zasadach bezpieczeństwa.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

We wtorek, 10 stycznia 2024 roku, Zespół Szkół w Rybnie wprowadził innowacyjną inicjatywę, montując dwa rowery generujące prąd, które nie tylko promują aktywny tryb życia, ale również dostarczają energię elektryczną do ładowania telefonów komórkowych. To przełomowe przedsięwzięcie zostało możliwe dzięki hojności firmy budowlanej Muniak Pana Tomasza Muniaka, która ufundowała te ekologiczne źródła energii.