Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Działdowo, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Przegląd tygodnia: Działdowo, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.

Katarzyna Dowbor zachwyca ogromem energii, zaskakuje swoich fanów nowymi projektami zawodowymi, a w mediach społecznościowych dzieli się aktywnymi momentami z życia. Nie tylko wigoru, ale i świetnego wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna rówieśniczka. Prezenterka ubiera się zawsze adekwatnie do sytuacji, modnie, a jednocześnie bardzo praktycznie.