Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 13 stycznia, na parkiecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie została rozegrana IV runda Klik OSiR Ligi Halowej Piłki Nożnej. 154 bramki kibice oglądali podczas rundy eliminacyjnej. Drużyna z Rumiana zwycięża ligę i do play off awansuje z pozycji lidera z 18 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Serwis informacyjny – Syla, a trzecie JAN-POL – obydwie drużyny zdobyły po 16 oczek. Tuż za podium znalazły się Swojskie Wyroby Karbowski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bogdan Bartnicki, ogłosił na swoim profilu na platformie społecznościowej Facebook radosną wiadomość dla mieszkańców wsi. Samorząd Województwa przydzielił znaczące środki na wsparcie projektów skierowanych do sołectw, kół gospodyń wiejskich i aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich w roku 2024.

Czy kochasz pomagać? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie! Wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, tworząc jednocześnie piękne wspomnienia i budując silne więzi społecznościowe. Pomagając innym, otwieramy swoje serca, dzielimy się pozytywną energią, i łączymy się specyficzną więzią, która sprawia, że rośniemy jako społeczeństwo.

Niezwykłe i pełne radości chwile zbliżają się wielkimi krokami dla najmłodszych mieszkańców Gminy Iłowo-Osada – zaczynamy odliczanie do FERII!

W ostatnich dniach doszło do przykrego zdarzenia w Działdowie, gdzie dwóch mężczyzn podszywających się pod hydraulików oszukało starszą mieszkankę, zabierając z jej mieszkania saszetkę z oszczędnościami o wartości około 10 000 zł. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o ważnych zasadach bezpieczeństwa.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

We wtorek, 10 stycznia 2024 roku, Zespół Szkół w Rybnie wprowadził innowacyjną inicjatywę, montując dwa rowery generujące prąd, które nie tylko promują aktywny tryb życia, ale również dostarczają energię elektryczną do ładowania telefonów komórkowych. To przełomowe przedsięwzięcie zostało możliwe dzięki hojności firmy budowlanej Muniak Pana Tomasza Muniaka, która ufundowała te ekologiczne źródła energii.

Szanowni Rodzice i Dzieci, Nadchodzi wyjątkowy czas w naszej gminie, pełen magii, uśmiechów i niespodzianek – Gminny Bal Mikołajkowy! Chcemy serdecznie zaprosić Was wszystkich na tę radosną imprezę, która odbędzie się w trzech szkołach podstawowych naszej gminy. Oto kilka istotnych informacji:

Zima w Lidzbarku staje się jeszcze bardziej magiczna, gdyż już w ten czwartek, o godzinie 17:00, zostanie otwarte Lidzbarskie Lodowisko! Burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek, oraz Miejski Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) serdecznie zapraszają mieszkańców i gości do wspólnego rozpoczęcia sezonu na lodzie.