Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Działdowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W piątek, 5 stycznia 2024 roku to był ostatni dzień służby w Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i st. bryg. Adama Jastrzębskiego Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W Olsztynie odbyła się z tej okazji uroczysta zbiórka, na której w symboliczny sposób nadbryg. Tomasz Komoszyński pożegnał się ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP i zdał obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także przyjął meldunek st. bryg. Adama Jastrzębskiego o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W tym roku zespół Our Voice przygotował dla swojej publiczności wyjątkowe koncerty świąteczne, które zapewnią niezapomniane chwile pełne magii i dźwięków świątecznych melodii. Pod hasłem "Trzej Królowie pod gwiazdą szli...", zespół serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjątkowych koncertach, które odbędą się w dwóch urokliwych miejscach Działdowa.

Już szóstego stycznia w święto Trzech Króli wrócą na parkiet hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie rozgrywki Klik OSiR Ligi Halowej Piłki Nożnej. Do tej pory zostały rozegrane dwie kolejki, w których padło 89 goli w 14 meczach!

Rok 2023 był pracowity dla strażaków powiatu działdowskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie odnotowała 855 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Cieszy fakt, że wyjazdów do działań było aż o 246 mniej, niż w roku 2022. Poniżej garść statystyk związanych z podejmowanymi interwencjami.

Ksiądz Janusz Kowalski, proboszcz parafii pw. Św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości do udziału w Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się już po raz trzeci, 6 stycznia, w sobotę.

Ksiądz Krzysztof Rynkowski, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Działdowie, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 6 stycznia.

W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.