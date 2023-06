Warto biegać, tym bardziej w każdą sobotę na Parkrun w Działdowie

Swój fenomen i rosnącą popularność zawdzięczają szerokiej formule umożliwiającej udział w biegach każdego bez względu na stopień zaawansowania, czy też kondycję. W zależności od potrzeb oraz celów poszczególnych uczestników parkrun stanowić może uzupełnienie treningu, możliwość poprawy kondycji lub okazję do rozpoczęcia biegowej przygody. Jest to bez wątpienia fantastyczna okazja to poznania nowych osób. Taka możliwość jest także w Działdowie, gdzie odbyło się już blisko 238 spotkań w ramach parkrun.

- Celem naszej inicjatywy jest promocja aktywności fizycznej w formie, która jest dogodna dla uczestników oraz znoszenie barier w dostępie do sportu powszechnego. Dodatkowo, nasze spotkania mają na celu integrację lokalnych społeczności oraz zaangażowanie społeczne — mówi Marcin Kasprowicz, który wraz z Tomaszem Nąciem założył działdowską edycję parkrunu. - Nasze wydarzenia organizowane są przez samych uczestników, którzy dbają o ich przebieg oraz bezpieczeństwo uczestników jako wolontariusze.

Lokalizacja trasy to las miejski w Malinowie. Długość trasy to 5km, a jej nawierzchnia to w większości ścieżki leśne. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśćmi lub kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę stoją na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmenty te zostają oznaczone.