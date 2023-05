Tego nie ma w regionie. Zapraszamy na V półmaraton rolkarski do Rybna!

II. Organizatorzy zawodów

• Starostwo Powiatowe w Działdowie

• Gmina Rybno

• OSIR Rybno

• Chiptiming.pl

• we współpracy ze sołectwem Gronowo

III. Termin i miejsce zawodów

- Półmaraton zostanie rozegrany 06 sierpnia 2023r. na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną na drodze gminnej w kierunku wsi Gronowo (ok.700 m za przejazdem kolejowym) .

- Start dla wszystkich kategorii godz. 12.00

- Dystanse 21 km (półmaraton) oraz ok.10km (sprinterski)

IV. Zgłoszenia

- Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl do dnia 21.07.2023

- Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 10.00-11.30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24A)

V. Uczestnictwo

- Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych.

- Bez zgody zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do półmaratonu rolkarskiego.

- Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. W półmaratonie każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków sztywnych.

- Obowiązuje opłata startowa w wysokości 70 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby

niezarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani, lecz nieopłaceni online - płatne w biurze zawodów- opłata 80 zł.

- Dzieci na dystansach: 500,1000m,2000m – opłata 30 zł

- Mieszkańcy Gminy Rybno opłata 10 zł, dzieci z Gminy Rybno bez opłaty startowej.

- Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, statuetek w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników biegu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu. Nad bezpieczeństwem wyścigu będą czuwali:

STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA