12 Lubawska Dycha już w sierpniu, biegacze przybywajcie

Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu www.lubawskadycha.lubawa.pl lub w recepcji OSIR w Lubawie.

Po dokonaniu zgłoszenia należy wybrać rozmiar koszulki oraz zaznaczyć dodatkowe klasyfikacje.

Zapisy internetowe zostaną zamknięte w czwartek 19.08.2023r..

Od startu bieg przeprowadzony zostanie ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą 19-Stycznia. Na skrzyżowaniu skręt w prawo, ulicą 19-Stycznia do skrzyżowania z ulicą Kupnera. W prawo prawym pasem jezdni w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Biblii Gutenberga dalej ulicą Biblii Gutenberga prawym pasem do skrzyżowania z ul. Kopernika w prawo. Ulicą Kopernika prawym pasem do nawrotu na wysokości posesji Kopernika 51. Nawrót i prawym pasem ul. Kopernika do skrzyżowania z ulicą Asta (łącznik). Na skrzyżowaniu w prawo łącznikiem do ulicy Asta. Ulicą Asta w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą Kopernika przy Centrum Handlowym AVIS. Na skrzyżowaniu w lewo ulicą Kopernika do skrzyżowania z ulicą Biblii Gutenberga. Prawym pasem ulicy Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Kupnera. Na skrzyżowaniu w prawo w kierunku zachodnim prawym pasem prosto przez skrzyżowanie z ulicą 19-Stycznia oraz Warszawską do ulicy Gdańskiej. Ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą z trylinki na osiedlu Stara Gdańska w lewo. Następnie ulicami z trylinki m.in. Papieża Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Rzepnikowskiego. Na skrzyżowaniu w lewo i w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. 19-Stycznia. Na skrzyżowaniu w lewo do skrzyżowania z ul. Kupnera i druga pętla. Na skrzyżowaniu 19-Stycznia – Kupnera w prawo prawym pasem jezdni w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Biblii Gutenberga. Ulicą Biblii Gutenberga prawym pasem do skrzyżowania z ul. Kopernika w prawo. Ulicą Kopernika prawym pasem do nawrotu na wysokości posesji Kopernika 51. Nawrót i prawym pasem ul. Kopernika do skrzyżowania z ulicą Asta (łącznik). Na skrzyżowaniu w prawo łącznikiem do ulicy Asta. Ulicą Asta w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą Kopernika przy Centrum Handlowym AVIS. Na skrzyżowaniu w lewo ulicą Kopernika do skrzyżowania z ulicą Biblii Gutenberga. Prawym pasem ulicy Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Kupnera. Na skrzyżowaniu w prawo w kierunku zachodnim prawym pasem prosto przez skrzyżowanie z ulicą 19-Stycznia oraz Warszawską do ulicy Gdańskiej. Ulicą Gdańską do skrzyżowania z trylinki na osiedlu Stara Gdańska w lewo. Następnie ulicami z trylinki m.in. Papieża Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Rzepnikowskiego. Na skrzyżowaniu w lewo i w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. 19-Stycznia do ul. Łąkowej i do mety na Stadionie Łazienkowskim. Trasa opisana wyżej ma długości 10 km. .

Źródło: Gmina Lubawa

Zdjęcie: Mistrzostwa Polski