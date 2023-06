Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Działdowo, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Przegląd tygodnia: Działdowo, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prezydent RP nagrodził laureatów najnowszej edycji konkursu AgroLiga 2022. – Jesteście wzorem dla innych – podkreślił, składając gratulacje najlepszym rolnikom i agroprzedsiębiorcom.

W piątek, 23 czerwca 2023r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.