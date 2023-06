Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Działdowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

OMODA 5 jest jednym z najczęściej eksportowanych modeli z Chin – w kwietniu sprzedaż poza domowy rynek osiągneła 10 781 sztuk, co jest wzrostem o 9 procent w stosunku do marca. Po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 10 000 sztuk w jednym miesiącu. Jesienią auto trafi do sprzedaży w Polsce.

Diablo 4 po długim oczekiwaniu już trafiło do graczy, którzy na równi z recenzentami nie mogą się nachwalić najnowszej produkcji Blizzarda. Szczególnie zachwyca w niej postać Lilith, która okazała się idealnym tematem na niesamowity cosplay i to w niejednym wydaniu. Zobacz koniecznie, a sam się przekonasz.

Zakończyła się budowa „Małej obwodnicy Działdowa – do bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Działdowa, a w szczególności dla mieszkańców Osiedla Lidzbarska i Księżodworska.

Better Energy, to duńska spółka specjalizująca się w wytwarzaniu zielonej energii, gigant tej branży w Europie Północnej. Firma BE otworzyła kolejną farmę fotowoltaiczną w Polsce. Między Nidzicą a Wietrzychowem powstała farma, która wytworzyć ma 74 MW energii elektrycznej.

Na ceremonię otwarcia farmy zaproszeni zostali między innymi: Ambasador Królestwa Danii Ole Toft, zarząd Better Energy, przedstawiciele ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz lokalne władze z burmistrzem Jackiem Kosmalą na czele.