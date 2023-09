Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Działdowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Andrzej Rutecki od lat przygotowywał się do wydania opracowania opisującego losy zgładzonych w nazistowskim obozie koncentracyjnym Soldau polskich duchownych. Na pierwszy plan wysuwają się historię biskupa Antoniego Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. To ich w latach 70 ubiegłego wieku, prymas Stefan Wyszyński nazwał jasnymi promieniami w obozie męki – stąd nazwa książki.

W Starych Jabłonkach odbyła się niezwykła uroczystość, która skupiła uwagę nie tylko mieszkańców, ale także wielu przedstawicieli różnych instytucji. Gala Sternik 2023, organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była okazją do uhonorowania gmin i miast, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich społeczności i stworzenia przyjaznych warunków życia dla mieszkańców.

W dniu 15 września 2023 roku, Szkoła Podstawowa z Bryńska miała okazję wybrać się do stolicy Polski, aby wziąć udział w Wielkim Finale Sprzątania Świata. To niezwykłe wydarzenie stało się możliwe dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, którzy zebrali najwięcej elektrośmieci spośród wielu szkół biorących udział w projekcie. Rozmawialiśmy z Iwoną Strungowską, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bryńsku, która podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z tej ekologicznej przygody.

W Ruszkowie (gmina Działdowo) – mieszkańcy i lokalne firmy zgromadzili się podczas uroczystości otwarcia nowej drogi w swojej okolicy, która pochłonęła ponad 1,5 miliona złotych tej inwestycji. To wydarzenie stanowi nie tylko powód do radości dla społeczności Ruszkowa, ale także dowód na skuteczną współpracę samorządu gminnego z rządem, która zaowocowała dofinansowaniem w wysokości ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych.

16 września 2023 roku - to właśnie tego dnia odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa w Rumianie, które były poświęcone niezwykłemu procesowi kiszenia kapusty. To wyjątkowe święto przyciągnęło mieszkańców i gości z różnych zakątków regionu, którzy chcieli poznać tę tradycję i uczestniczyć w wielu fascynujących atrakcjach.

"Wspieramy Majkę" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. To inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki. Do akcji dołączyli mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego.

Wojewódzkie Dożynki w Olsztynku, zakorkowały miasto. Mimo ogromnej przestrzeni parkingowej, znalezienie miejsca zakrawało na cud. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Skansen tętnił życiem, przed licznymi stoiskami tworzyły się kolejki, wybór smakołyków i rękodzieła zaspokoił wszelkie gusta. Do tego cudowna pogoda, wiele atrakcji i oczywiście samo miejsce, czyli zawsze urokliwy Skansen.