Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Działdowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dziś o godzinie 12:00, na targowisku w Działdowie, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi miłośników motoryzacji oraz tych, którzy pragną pomóc potrzebującym. Zlot Charytatywny dla Natana, chłopca cierpiącego na zespół Westa, to inicjatywa, która pokazuje, że pasja i dobroczynność mogą iść w parze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie nowego sezonu zajęć dla dzieci. To doskonała okazja, aby nasze najmłodsze pokłady talentów odkryły nowe pasje i umiejętności, rozwijały swoją kreatywność i spędzały czas w towarzystwie rówieśników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wizytacja Posła RP Roberta Gontarza w gminie Rybno była okazją do zapoznania się z efektami inwestycji finansowanych ze środków rządowych, które mają istotny wpływ na rozwój gminy. W czasie wizyty, poseł miał możliwość obejrzenia projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności tego regionu.

W nowo wyremontowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Działdowie rozpoczęła się inauguracja Tygodnia Profilaktyki Zdrowotnej. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się 8 września 2023 roku o godzinie 10:00 i stanowiło ważny krok w kierunku propagowania zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców Działdowa.

W dniu 7 września 2023 roku, mieszkańcy Żabin mieli okazję uczestniczyć w ważnym spotkaniu dotyczącym przyszłości swojej miejscowości. Biuro Projektowe TGD, wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przybyli na to spotkanie, aby przedstawić koncepcję rozwiązania drogowego, które ma znaczący wpływ na tę okolicę.

13 września 2023 roku - tego dnia o godzinie 8:00 w Zespole Szkół w Rybnie odbył się kolejny udany pobór krwi zorganizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Rybnie. To wydarzenie cieszy się ogromnym zaangażowaniem mieszkańców, których serca biją dla innych ludzi.

Już w najbliższą niedzielę, 17 września 2023 roku o godzinie 13:00, na stadionie Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. Miejski Festyn Charytatywny "Wspieramy Majkę" to inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki.

W niedzielę, 10 września 2023 roku, miłośnicy kulinariów i tradycyjnej kuchni mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, które odbyło się w Gnojnie. Festiwal Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowany z inicjatywy Wójta Gminy Działdowo, Mirosława Zielińskiego, oraz Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Grzegorza Kierozalskiego, przyciągnął mieszkańców i smakoszy z całego regionu.

Mieszkańcy Gminy Działdowo mieli okazję doświadczyć wyjątkowego wydarzenia - otwarcia nowej plaży w miejscowości Zakrzewo. Uroczystość była nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także dowodem na zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w rozwijanie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych dla społeczności.

W dniu 4 lutego 2021 roku mieszkańcy Rybna i okolic mieli powód do radości, gdyż została podpisana umowa na realizację znaczącej inwestycji dotyczącej rozbudowy istniejącego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. To wydarzenie, którego owocem będzie poprawa dostępu do usług medycznych, zapewnienie lepszych warunków pracy dla personelu medycznego oraz podniesienie standardów obsługi pacjentów.