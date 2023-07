Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Działdowo, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

30 czerwca br. zakończył się termin podstawowy dla składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 lipca 2023 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Był tort, życzenia i wspaniała atmosfera. W środę, 5 lipca, Dom Seniora w Jeglii świętował swoje czwarte urodziny. To dobra okazja do podsumowania tego, czym klub żył dotąd – i snucia planów na przyszłość.

Pogoda dopisała, choć mocno wiało. Dlatego Zawody Kajakowe o Puchar Wójt Gminy Brzozie nie były łatwe. Duża fala i podmuchy wiatru utrudniały manewrowanie kajakiem i trzeba było siły, by dotrzeć do mety. Jednak chętnych nie brakowało i dzielnie walczono o Puchar Wójt Gminy Brzozie. II Piknik Rodzinny nad jeziorem Janowskim odbył się w niedzielne popołudnie, 2 lipca.

4 lipca br. odbył się częściowy odbiór inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo’’, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych S.A. z Mławy.

W piątek, 30 czerwca 2023 roku odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Tuczki. Nowo wybranym Sołtysem Tuczek została Pani Agnieszka Szulc. Serdecznie Gratulujemy. W najbliższym czasie zostanie podany termin wyborów do Rady Sołeckiej.

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.

Z okazji Dnia Psa poprosiliśmy internautów, by podzielili się z nami zdjęciami swoich psich przyjaciół. Efekty były wspaniałe! W komentarzach pojawiło się mnóstwo zdjęć cudownych zwierząt. Możecie je zobaczyć w galerii.