Pobór krwi w Rybnie. Mieszkańcy oddali ponad 16 litrów

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie apeluje do wszystkich, by oddawali krew, dlatego min. oddział w Działdowie organizuje wyjazdowe akcje poboru krwi. W Rybnie w bieżącym roku są już trzeci raz. Mieszkańcy gminy Rybno mogli ponownie podzielić się tym bezcennym darem. Krew to lek, który ratuje życie i póki co nie doczekał się żadnego substytutu.

- Dzięki dużemu zaangażowaniu zgłosiło się dziś do nas 41 dawców. 36 osobom udało się oddać krew, a nasz końcowy dzisiejszy wyniki to 16 200 ml oddanej krwi. Dziękujemy serdecznie! - podsumowuje prezes Klubu HDK w Rybnie, Danuta Ogrodowczyk.

- Krew została w całości przekazana na leczenie Aurelii Michalik, która znajduje się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM w Warszawie. Życzymy zdrowia - dodaje Danuta Ogrodowczyk.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Kasprowicz