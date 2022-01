Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O odporność należy dbać nie tylko w sezonie jesienno-zimowym, gdy nasz organizm jest najbardziej narażony na zachorowania. Układ immunologiczny kształtuje się przez całe życie człowieka, a na jego działanie mają wpływ nasze codzienne nawyki. Warto więc się im przyjrzeć i wyeliminować te, które osłabiają odporność. Wtedy nie będzie konieczności sezonowego wzmacniania odporności, ponieważ zapewni to jej prawidłowe działanie przez cały rok. Sprawdź, jakie nawyki niszczą twoją odporność i unikaj ich, żeby nie chorować!

Niezwykły klimat, wyjątkowe menu i nietuzinkowe wnętrza. Idąc do restauracji często chcemy nacieszyć nie tylko nasze podniebienia, ale też oczy. Zebraliśmy dla Was stylowe restauracje z Polski, które warto odwiedzić ze względu na niezwykłe wnętrza, atmosferę i design. Jest wśród nich jedna z najpiękniejszych restauracji świata.

Słyszeliście o krótkich łańcuchach dostaw? Najkrótsze są wtedy, gdy kupujemy bezpośrednio od producenta, np. rolnika, który wyhodował marchewkę. Zazwyczaj trzeba dojechać do gospodarstwa, ale są i takie, z którymi można umówić się co do dostawy. Takie zakupy można robić na zmianę wspólnie z siostrą, kolegą z pracy, sąsiadką. Ile kosztują wędliny, owoce, warzywa, sery i inne specjały prosto od rolnika? Sprawdzamy w regionach.