Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Działdowie?

Przegląd października 2023 w Działdowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Miejski Dom Kultury w Działdowie zaprosił wszystkich miłośników muzyki na wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się 30 października 2023 roku o godzinie 19:00. "Zaduszki Muzyczne" to niezwykła noc, w której lokalni artyści oddali hołd zmarłym artystom, prezentując niezapomniane utwory i przypominając o ich spuściźnie muzycznej.

Mamy dla Was wyjątkową okazję, która może uratować ludzkie życie. Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie DKMS, gdzie każdy z Was może stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 5 listopada 2023 roku, w Restauracji Rybnej "RyBaśka" w godzinach 12:00 – 19:00.