Ośrodek Zdrowia w Rybnie zyskał nowoczesne wyposażenie medyczne (WIDEO I ZDJĘCIA)

Łączna wartość tej części inwestycji wyniosła 326 150,00 zł. To drugi etap zakupów, poprzedzony pierwszą częścią, obejmującą dostawę unitu stomatologicznego oraz radiowizjografii z aparatem cyfrowym RTG.

Część środków na ten cel pochodzi z dotacji celowej w wysokości 396 913,00 zł, przyznanej z rezerwy budżetu państwa. Wkład własny Gminy Rybno wyniósł 99 592,60 zł.

Sylwester Kasprowicz

Nowoczesne wyposażenie, które trafiło do Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie, to nie tylko krok naprzód w dziedzinie technologii medycznej, ale przede wszystkim gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ultrasonograf oraz waga niemowlęca to sprzęt niezbędny do kompleksowej opieki nad pacjentami, zarówno dorosłymi, jak i najmłodszymi.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, Rybno staje się miejscem, gdzie lokalna społeczność może liczyć na kompleksową opiekę medyczną. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest teraz gotowy do świadczenia usług na najwyższym poziomie, korzystając z pełni rozbudowanej infrastruktury ośrodka zdrowia w Rybnie.