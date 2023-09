Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Działdowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

31 sierpnia 2023 roku, o godzinie 10:00, na bulodromie w malowniczej Nowej Wsi odbyły się pierwsze Mistrzostwa Gminy Rybno w bule o Puchar Wójta Gminy Rybno. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło seniorów z domów i klubów seniora z terenu gminy Rybno, tworząc okazję do wspólnej zabawy, rywalizacji oraz budowania więzi międzyludzkich. Pięć placówek z gminy Rybno wzięło udział w zawodach: Jeglia, Żabiny, Tuczki, Rybno i Szczupliny.

Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin nieustannie dąży do poprawy infrastruktury drogowej, aby zapewnić mieszkańcom wygodne i bezpieczne podróżowanie oraz sprzyjać rozwojowi gospodarczemu regionów. W ramach tych wysiłków wiele miejscowości w województwie doczekało się modernizacji dróg, co nie tylko ułatwiło komunikację, ale także wpłynęło na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Po wcześniejszych decyzjach budowy obwodnic Hartowca, Rybna i Dębienia jest planowana również budowa obwodnicy w miejscowości Żabiny.

Województwo warmińsko-mazurskie może spodziewać się istotnych popraw w infrastrukturze drogowej. Marszałek Województwa, Gustaw Marek Brzezin, ogłosił inwestycję o znaczącym wpływie na komunikację w regionie. Dotyczy to remontu drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Dębień - Rybno w gminie Rybno, a także przebudowy chodnika w miejscowości Dębień. Inwestycja ta stanowi wyraz dążenia województwa do poprawy jakości dróg i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Claudia Schiffer to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka w sierpniu tego roku skończyła 53 lata, a wciąż zachwyca zarówno szczupłą sylwetką, jak i gładką twarzą bez zmarszczek. Jak to robi? Nie tylko ciężko pracuje, ale też trzyma się restrykcyjnych zasad. Zdradzamy, jak Claudia Schiffer je i co ćwiczy, a nawet w jaki sposób dba o cerę oraz po co sięga, wykonując makijaż.