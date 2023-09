Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Gminie Rybno

- W rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie ma polski „a” i polski „b”, dlatego właśnie wiele projektów rządowych powstało po 2015 roku. Moją one wspierać nasze społeczności lokalne, nasze małe ojczyzny. Następnym etapem jest kolejna edycja programu Inwestycji Strategicznych związanych z ochroną zabytków w całej Polsce – mówi wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Śliwka.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to znaczące wsparcie dla 4500 obiektów wpisanych do polskiego rejestru zabytków. Dofinansowanie przyznane samorządom umożliwi wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz działań na rzecz ochrony zabytków. Z czego otrzymany fundusz może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, a udział własny samorządu to minimum 2 proc. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 2,51 mld zł. Program ma nie tylko chronić dziedzictwo kulturowe, ale także wzmacniać więzi lokalnych społeczności z ich historią.