Prasówka z całego tygodnia 26.03.2023 w Działdowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Działdowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kadyny, wieś cesarska. Perełka Zalewu Wiślanego.”?

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwsze wypłaty 13. emerytury jeszcze przed Wielkanocą. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”. Kiedy spodziewać się wizyty listonosza? Dobra wiadomość dla wszystkich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. „Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – zapowiada Poczta Polska i dodaje, że wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. – Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – tłumaczy przedstawicielka ZUS. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

📢 Międzynarodowy Dzień Foki obchodzimy 22 marca. Zobacz najlepsze MEMY o tych zwierzętach! Nie ma chyba zwierzęcia, które bardziej kojarzy się z Bałtykiem, niż foka. Dlatego tym bardziej warto uświadamiać, że zwierzęta te potrzebują ochrony! 22 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Foki. Jak te zwierzęta widzą internauci? Co ich bawi? Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY o fokach!

📢 Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w 2023 roku. To tylko dwa elementy Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego to tylko dwa elementy. Nie każdy kierowca potrafi je jednak wymienić. Za ich brak grozi mandat. 📢 "Stop pożarom traw" Państwowa Straż Pożarna przypomina Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.

📢 Około 6 mln dotacji dla szpitali z naszego regionu Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski rozdzielił kolejne unijne dofinansowania, w sumie ok. 6 mln zł. dla szpitali z naszego regionu. 📢 Te osoby najczęściej kłamią. Imię powie Ci prawdę - przestrzegają ezoterycy. Kogo unikać? Ludzie o tych imionach najrzadziej mówią prawdę Nikt z nas nie lubi być okłamywany. W pracy, w związku, przez rodziców, dzieci, partnerów, sprzedawców w sklepie, mechaników, lekarzy, w interesach... Warto więc wiedzieć z wyprzedzeniem, kto ma skłonności do oszukiwania i mówienia nieprawdy. Można się nauczyć języka ciała, można stosować psychologiczne triki, albo uciec się do pomocy wiedzy ezoterycznej. Jak przekonują eksperci, są pewne cechy charakteru, które predysponują nas do bycia "naturalnym kłamcą". Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Dziura w drodze. Jak dostać odszkoowanie za zniszczony pojazd? Fatalny stan wielu jezdni doskonale widać, gdy śnieg zastępują nowe wyrwy i dziury w asfalcie.Odszkodowanie za koła zniszczone na wyrwie w drodze można dostać z ubezpieczenia OC zarządcy drogi lub z własnej polisy autocasco (AC).

📢 Tygodniowy przegląd prasy 19.03.2023: Działdowo, 12.03-18.03.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Działdowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.03 a 18.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ na leczenie aparatem ortodontycznym w Działdowie. Terminy aktualne na 19.03.2023”? 📢 Pożar domu wielorodzinnego w Elblągu. Całkowicie spaliło się jedno mieszkanie! ZDJĘCIA W sobotę (18 marca) około południa doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Stawidłowej w Elblągu.

📢 Potężna inwestycja w północnej Polsce da nowe możliwości rolnikom! ZDJĘCIA Województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie stały się miejscem ogromnej inwestycji Krajowej Grupy Spożywczej. Powołana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Grupa rozbuduje i zmodernizuje elewatory zbożowe w Braniewie, Ornecie, Pieniężnie, Bartoszycach i Malborku, przeznaczając na to w najbliższych latach 250 mln zł. Inwestycja rozpocznie się od Braniewa, w którym elewator mieszczący do tej pory zaledwie 4,2 tys. ton zbóż ma być powiększony do 10 tys. ton. A to nie wszystko...

