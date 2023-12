Działdowo: Dachowanie pojazdu, kierująca trafiła do szpitala na obserwację

Dachowanie pojazdu, kierująca trafiła do szpitala na obserwację

W piątek (29.12.2023 r.) o godzinie 7:00 na trasie Gródki - Wysoka doszło do dachowania pojazdu. Na miejscu policjanci ruchu drogowego zastali stojący na dachu w rowie pojazd marki Ford. Jak ustalono, kierująca pojazdem, 35-letnia mieszkanka gminy Płośnica jadąc autem na łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, straciła panowanie nad pojazdem a następnie zjechała do przydrożnego rowu i dachowała. W wyniku zdarzenia kobieta z urazem głowy została przewieziona karetką pogotowia do szpitala w Działdowie. Kierująca była trzeźwa. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Lidzbarku.

Źródło: KPP Działdowo