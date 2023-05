Ruszyła inwestycja za ponad 11 milionów w Rybnie!

Wójt Tomasz Węgrzynowski jest przekonany, że obwodnica zmieni obecną sytuację na lepszą.

- Są pewne momenty w ciągu dnia, gdzie jest trudno przejechać przez Rybno. To jest w godzinach miedzy 7.30 a 8.00, szczególnie przy szkole podstawowej, gdzie mamy wielkie zatłoczenie. Jest wielka koncentracja samochodów i ruchu pieszego. Podobnie sytuacja wygląda na wysokości poczty, sklepów czy kościoła. Żeby rozładować ten ruch i poprawić bezpieczeństwo dzieci i nas wszystkich konieczne stało się pobudowanie drogi równoległej do Wyzwolenia – mówi wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.

- Droga równoległa będzie wchodzić od ulicy Lubawskiej od działki niedaleko Urzędu Gminy, poprzez ulicę Ogrodową ze zjazdem do bloku, dalej ze zjazdem do szkoły podstawowej i będzie wchodzić w ulicę Topolową i będzie łączyć z ulicą Sportową. Ta ulica zwiększy ilość działek dostępnych do zabudowy, a brakuje nam ich. Dzięki tej inwestycji tych działek nam przybędzie. Przede wszystkim jednak poprawimy bezpieczeństwo, cały ruch osiedlowy, ruch związany z dotarciem naszych pociech do szkoły będziemy się starali na tej drodze koncentrować – tłumaczy wójt.