Wrzesień w Działdowie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Działdowie, najważniejsze informacje miesiąca

Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin nieustannie dąży do poprawy infrastruktury drogowej, aby zapewnić mieszkańcom wygodne i bezpieczne podróżowanie oraz sprzyjać rozwojowi gospodarczemu regionów. W ramach tych wysiłków wiele miejscowości w województwie doczekało się modernizacji dróg, co nie tylko ułatwiło komunikację, ale także wpłynęło na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Po wcześniejszych decyzjach budowy obwodnic Hartowca, Rybna i Dębienia jest planowana również budowa obwodnicy w miejscowości Żabiny.

Województwo warmińsko-mazurskie może spodziewać się istotnych popraw w infrastrukturze drogowej. Marszałek Województwa, Gustaw Marek Brzezin, ogłosił inwestycję o znaczącym wpływie na komunikację w regionie. Dotyczy to remontu drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Dębień - Rybno w gminie Rybno, a także przebudowy chodnika w miejscowości Dębień. Inwestycja ta stanowi wyraz dążenia województwa do poprawy jakości dróg i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

W czwartek, 24 sierpnia 2023 roku na malowniczym ranczu Józefa Malinowskiego w Rybnie odbyło się wyjątkowe spotkanie integracyjne seniorów z klubów i domów seniora z terenu gminy Rybno. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło doświadczonego życiem i pełnego energii pokolenia, które ma wiele do opowiedzenia oraz dzielenia się swoimi historiami.

Osiem lat to czas pełen wyzwań, zaangażowania i pasji. Dla Koła Modelarskiego w Rybnie ten okres oznacza wiele więcej niż tylko przemijające lata. To okazja do spojrzenia wstecz na osiągnięcia, wzloty i upadki, a także do celebracji zapału i zaangażowania, które nieustannie napędzają tę niezwykłą grupę modelarzy.

19 sierpnia 2023 roku jest dniem wyjątkowym dla jednostki OSP Dłutowo i całej społeczności lokalnej. To w tym dniu strażacy obchodzili 110 lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie, wmurowali akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy a zasłużeni strażacy otrzymali stosowne odznaczenia.

To były wspaniałe 3 dni z klasykami ale nie tylko. Przez cały weekend w Rumianej Dolinie uczestnicy „Klasycznej Jazdy” bawili się w klimatach lat PRL i to nie tylko za sprawą samochodów pochodzących właśnie z tamtych lat, ale również dzięki scenografii oraz imprezom towarzyszącym takim jak karoaoke, dyskoteka w klimacie lat 60, 70, 80 oraz niezliczonej ilości konkursów zarówno dla dzieci jak i dorosłych.