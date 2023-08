Koło modelarskie w Rybnie działa już 8 lat! (WIDEO I ZDJĘCIA) Sylwester Kasprowicz

Osiem lat to czas pełen wyzwań, zaangażowania i pasji. Dla Koła Modelarskiego w Rybnie ten okres oznacza wiele więcej niż tylko przemijające lata. To okazja do spojrzenia wstecz na osiągnięcia, wzloty i upadki, a także do celebracji zapału i zaangażowania, które nieustannie napędzają tę niezwykłą grupę modelarzy.