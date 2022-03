Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Działdowo, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

Nadciśnienie tętnicze to poważna choroba, która leczona w nieprawidłowy sposób może zwiększać ryzyko rozwoju zawału serca oraz udaru mózgu. Czy da się temu zapobiec? Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej oraz stosowanie zbilansowanej diety może poprawić stan zdrowia i obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Warto także wprowadzić do diety napary z roślin, które działają moczopędnie, obniżają ciśnienie krwi oraz likwidują obrzęki. Sprawdź, czy masz te zioła w domu.