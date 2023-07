Zapraszamy na koncert Krzysztofa Prusika do RyBaśki

Na koncert zaprasza Justyna Ossowska oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie – Jarosław Rolkowski.

W ścisłym finale "The Voice Senior" o zwycięstwo zawalczyli Andrzej Bliński, Jerzy Herman, Krzysztof Prusik i Larysa Tsoy. Ostatecznie decyzją głosów widzów program wygrał podopieczny Witold Paszta, Krzysztof Prusik. Niestety, trener z powodu choroby nie mógł go wspierać w studio. Wokalista w finale zachwycił widzów swoim wykonaniem utworów "Dopóki jesteś" Skaldów i "You are my destiny" Paula Anki. Prusik z muzyką związany jest od zawsze. Co ciekawe, zdradził, że karierę w branży muzycznej wywróżyła mu... cyganka, gdy miał 15 lat i przebywał na wakacjach.