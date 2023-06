Wyróżnieni mieszkańcy gminy oraz wotum zaufania i absolutorium dla wójta Gminy Rybno

Zanim jednak radni doszli do najważniejszych punktów obrad tego dnia, wójt – Tomasz Węgrzynowski przedstawił wszystkim sprawozdanie międzysesyjne. W tym punkcie gratulacjami oraz brawami zostali nagrodzeni druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie, którzy zostali włączeni do Krajowego System Ratowniczo Gaśniczego oraz druh Ryszard Tomaszewski z OSP Rybno, który niedawno, podczas uroczystości w Grunwaldzie otrzymał odznakę „Złoty Znak Związku” - jest to najwyższe odznaczenie w strukturach OSP.

Sprawozdanie sesyjne zakończyło się uhonorowaniem Justyny Ossowskiej, która podczas wielkiej gali XII edycji konkursu „Polska od Kuchni” odebrała statuetkę „Złoty Widelec” a jej Restauracja Rybna „RyBaśka” z Koszelew zwyciężyła w kategorii „Restauracja Rybna roku 2023 w Polsce”.

Następnie przyszedł czas na podjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta

Po przeprowadzonej nad raportem debacie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Następnie po przyjęciu sprawozdania finansowego za poprzedni rok i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2022 rok, radni podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium. Głosowanie nie było jednogłośne, jednakże radni którzy byli przeciwko lub wstrzymali się od głosu nie uzasadniali we wcześniejszych debatach swojej decyzji.