Wycieczki rowerowe do 65 km od Działdowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Trasa swój początek, jak i koniec ma przy stacji PKP w Olsztynie. Po przejechaniu pod Wysoką Bramą, udajemy się pod XIV w. zamek Kapituły Warmińskiej, który między innymi pełnił funkcje obronne. Następnie opuszczamy Olsztyn i przez Klebark Wielki, Rasząg, Grabowo i wiele innych małych miejscowości, docieramy do Mrągowa. Jadąc w kierunku tego miasta, mijamy winnice oraz liczne jeziora w tym Czos, nad którym leży Mrągowo. W jego obrębie znajdziemy wyciąg narciarski, amfiteatr czy dawne ośrodki wypoczynkowe, obecnie będące w gruzach. Przez Czerwonki, Probark docieramy do Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Mikołajek. Pierwotny plan zakładał, by do miejscowości Wierzba, przez jezioro Mikołajskie, przepłynąć promem. Jednak wycieczka po mazurach odbywała się w maju, w którym to prom z przyczyn technicznych nie kursował. Sytuacja ta spowodowała zmianę planów i kierowanie się w stronę miejscowości Ruciane-Nida a następnie Wejsuny i Niedźwiedzi Róg. Mijając pola namiotowe, drogami żwirowymi docieramy do "tarasu widokowego" na półwyspie Szeroki Ostrów, znajdującym się nad jeziorem Śniardwy. Drogami żwirowymi, wzdłuż jezior Tyrkło, Buwełno, Wojnowo, Niegocin, docieramy do Giżycka, w którym można zwiedzić Twierdzę Boyen. Kolejnymi ciekawymi miejscami na trasie jest Wilczy Szaniec, czyli kwatera główna Adolfa Hitlera, znajdująca się w miejscowości Gierłoż, Kętrzyn( zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV w.) i Świętą Lipkę( Sanktuarium Maryjne). Z niej przez Jeziorany, Gradki i Tuławki, wracamy na stację PKP Olsztyn Główny. Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 007 m

Suma zjazdów: 1 008 m

Trasę dla rowerzystów z Działdowa poleca Piotr_HulajTeam

Szlakiem Czubajki Kani... Czyli piątkowa wizyta w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym :)

Szlak Czubajki Kani oczywiście nie istnieje (przynajmniej w tym Parku) więc nie szukajcie go na mapach ;) . Hulając po ścieżkach tego uroczego zakątka, położonego we wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, przyszło mi przemieszczać się po różnych szlakach: rowerowych, pieszych, nordic walking czy ścieżkach przyrodniczych. I tak, jak różniły się one standardem zależnie od przeznaczenia, tak łączyły je dwie rzeczy - ciekawe i klimatyczne okolice przez które przebiegały oraz właśnie rosnące przy drogach Kanie :) Było ich naprawdę sporo ;)

To była moja pierwsza wizyta w tym Parku Krajobrazowym... I zdecydowanie za krótka... Nie chodzi o kilometry bo nie to się tutaj liczyło, ale czas jaki mogłem tutaj spędzić. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy nie należy do największych w Kraju, niemniej 7 godzin czasu, jakie miałem na zwiedzanie jego ciekawych zakątków to zdecydowanie za mało, żeby móc go oceniać w skali całości. Będąc tak ograniczonym czasowo, postanowiłem skupić się tylko na dwóch rezerwatach: Szumny Zdrój i Jar Brynicy no i oczywiście szlakach, które mnie tam zaprowadzą, a których dość gęsta sieć jest wytyczona w granicach Parku :) Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy to niesamowita różnorodność barw, którymi częstuje nas natura w okresie jesiennym, szczególnie w lasach mieszanych, a właśnie te dominują w tej okolicy. Wrażenie, jakie odnosimy podczas jazdy po mieniącym się wszystkimi odcieniami złota, liściastym "dywanie" jest po prostu niesamowite. Ukształtowanie terenu w Parku to dla mnie takie małe Kaszuby - niezliczona ilość podjazdów i zjazdów, czasami odnosi się wrażenie, że tutaj w ogóle nie ma poziomu ;) . Wzniesienia może nie są jakieś mocno uciążliwe, ale po którymś następnym podjeździe w krótkim odstępie czasu, naprawdę da się to odczuć w nogach ;)

Wycieczkę rozpocząłem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w miejscowości Ruda. Jest tutaj miejsce, gdzie można zostawić samochód (jeżeli nim przyjechaliśmy) oraz zaopatrzyć się mapę Parku z naniesionymi na niej szlakami, scieżkami ekologicznymi i innymi miejscami, które warto tu odwiedzić.

Generalnie miejsce zdecydowanie warte odwiedzin. Jeżeli chcemy zobaczyć większość ciekawostek, które ten Park Krajobrazowy w sobie kryje to musimy na to poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż jeden dzień... I na pewno nie będą to dni stracone :)

Ale żeby nie było za słodko... ;) Jeżeli chcemy się delektować widokiem z punktów widokowych, mam na myśli te, które udało mi się odwiedzić podczas tego wyjazdu (w rezerwatach Jar Brynicy i Szumny Zdrój) to na pewno nam się to nie uda w okresach, kiedy drzewa są ubrane w liście - naprawdę niewiele wtedy widać. No i oznakowanie szlaków - wypadało by już pomyśleć o odświeżeniu i uzupełnieniu. Jednak przy pomocy mapy Parku czy nawigacji, większe błądzenie raczej nam nie grozi ;)

Podsumowując... Zdecydowanie nabrałem smaka na więcej ;) To, że nie udało mi się zobaczyć wszystkich miejsc, które zdecydowanie są tego warte no i chęć przekonania się czy widok z punktów widokowych, kiedy liści już nie ma na drzewach, faktycznie jest tak fantastyczny na pewno przyciągnie mnie tam ponownie :) .

