Wycieczki rowerowe do 123 km od Działdowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wyjazd ze wsi Cieńsza do Pułtuska, krótka wizyta w Domu Polonii i dalej w trasę w kierunku wsi Obryte przez popławy. Prze Obrytem skręcamy w lewo w kierunku wsi Zambski Koscielne i odwiedzamy cmentarz na którym pochowani są Polscy Żołnierze polegli w 1939 roku. Wracamy ta sama drogą i znów skręcamy w lewo w kierunku Obrytego. Dalej przez Rząśnik, Wolę MystkowskąWypychy w kierunku Drwał i powrót do Cieńszy. Droga cały czas lokalna, asfaltowa z nie wielkim ruchem samochodowym... Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 123 km od Działdowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wiedzie typowymi drogami żuławskimi o nawierzchni asfaltowej lub, najczęściej, po płytach betonowych które wykorzystuje się często na tych bagnistych terenach do utwardzenia nawierzchni. Po drodze zobaczyć można dawny obóz koncentracyjny Stutthoff w Sztutowie (należy dodatkowo przeznaczyć na jego zwiedzanie 2-3 godziny), węzeł wodny w Rybinie oraz dwa zwodzone mosty. Na trasie znajduje się kilka miejscowości z zachowanym częściowo budownictwem żuławskim. Większość trasy prowadzi polderami poniżej poziomu morza.

Wycieczkę można rozpocząć równie dobrze ze Sztutowa bądź Stegny. We wszystkich tych miejscowościach znajdują się parkingi samochodowe. Na obszarze tym nie ma połączeń kolejowych, więc istnieje konieczność dojazdu rowerem z Gdańska, Malborka lub Elbląga, wypożyczenia go na miejscu lub zabrania ze sobą do samochodu.

Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" opracowanego przez UMWP

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy

Noretkowo poleca trasę mieszkańcom Działdowa

Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

