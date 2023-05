Wielkie szafowanie dla chorej Kingi z Olsztyna

Wielkie szafowanie, czyli zbiórka odzieży używanej dla chorej na sma Kingi Rydz z Olsztyna ruszyła na terenie gminy Rybno. Wszystko za sprawą wolontariuszy ze Szkolnego Koła „Mrówki” działającego przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie oraz Radnej Sołeckiej – Agnieszki Labickiej, która zainicjowała zbiórkę na terenie Rybna.

Do pomocy dołączyła też jednostka OSP z Dębienia oraz wolontariusze Wolnego Miejsca, których reprezentuje – Daria Rudnik.

O całym przedsięwzięciu opowiedziała nam Kinga Cybulska, opiekun koła wolontariatu:

Akcja początkowo miała potrwać do 12 maja, lecz została przedłużona i odzież można przynosić do radnej sołeckiej do 25 maja do miejsca zbiórki na ulicy Wyzwolenia 95 w Rybnie. Dochód ze sprzedaży odzieży zostanie całkowicie przekazany na leczenie chorej dziewczynki.

Organizatorzy już dziś dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do tej szczytnej akcji.