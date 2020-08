Tygodniowy przegląd prasy (Działdowo, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Działdowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Makijaż, który postarza. Nie maluj się tak, bo dodasz sobie lat! Jakie są najczęstsze błędy w makijażu, które postarzają? [30.08.20]”?

Przegląd tygodnia Działdowo od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Makijaż, który postarza. Nie maluj się tak, bo dodasz sobie lat! Jakie są najczęstsze błędy w makijażu, które postarzają? [30.08.20] Zły makijaż może dodać kilku lat! Niestety niektóre błędy są często powielane, w efekcie czego wciąż wiele kobiet robi sobie makijaż, który postarza. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Lepiej upewnij się, czy aby na pewno malując się, nie dodajesz sobie lat. Zobacz, jaki makijaż postarza i nie służy urodzie. 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka?

📢 Kalendarz księżycowy ogrodnika na wrzesień 2020. Co zrobić w tym miesiącu i jak zaplanować prace w ogrodzie Podpowiadamy, jak zaplanować wrześniowe prace w ogrodzie zgodnie z fazami Księżyca. 📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Imieniny Flory 29.08. Jakie życzenia imieninowe dla Flory? Życzenia imieninowe dla Flory Imieniny Flory przypadają na 29.08. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Flory można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Flory mogą być najlepsze? Znana nam Flora z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Flory. Czy znasz Florę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Flora. Które cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu?

📢 Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sabiny? Imieniny Sabiny są obchodzone 29.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Sabiny, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Sabiny można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia na imieniny Sabiny wybrać? Sabina na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Z okazji imienin Sabiny można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Sabiny. Czy znasz Sabinę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Sabina? Które cechy charakteru może mieć Sabina? 📢 Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem prezydenta. Nowa definicja drewna energetycznego i inne zmiany Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną nowelizację ustawy o OZE. Zmiany w prawie wejdą w życie 1 października.

📢 Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom suszy już jesienią. Co się zmieni? Rząd pracuje nad tzw. specustawą suszową, która ma m.in. wspierać budowę zbiorników na deszczówkę. Projekt przewiduje wiele zmian dla właścicieli nieruchomości.

📢 Krótsza kwarantanna i nowe zasady izolacji w Polsce. Szczegóły projektu nowego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego Konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w czwartek 27 sierpnia b.r., wywołała niemałe poruszenie. Otóż nieoczekiwanie nowy MZ zapowiedział projekt szeregu zmian w czasie trwania kwarantanny oraz zasadach izolacji. Jak podkreślił, są one zgodne z zaleceniami Światowej organizacji Zdrowia (WHO). 📢 Te zasady będą obowiązywać od 1 września podczas powrotu uczniów do szkół. Zobacz, jakie wytyczne opracował GIS [LISTA] Od 1 września uczniowie wracają do klas. Podczas zajęć nie będą nosić maseczek, jednak Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej podały szczegółowe wytyczne, których będzie trzeba przestrzegać. O jakich dokładnie mowa?

📢 Wakacje się skończyły. Pracownicy tylko co dziesiątej firmy zostaną w domu Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy. 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

📢 Record Store Day 29 sierpnia 2020. Z tej okazji premiera winyla "Szprycer" Taco Hemingway'a. W Polsce bierze udział ponad 30 sklepów [LISTA] Record Store Day to święto. W tym roku przy okazji pierwszej części RSD już 29 sierpnia 2020 r. premiera płyty winylowej "Szprycer" Taco Hemingway'a. 📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

