Tygodniowy przegląd prasy (Działdowo, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Płośnica w 2 turze? Lista lokali wyborczych Sprawdź, gdzie głosować w gm. Płośnica w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Płośnica sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz. 📢 Gmina Iłowo-Osada: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura Lista lokali wyborczych w gm. Iłowo-Osada, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Działdowo w 2 turze? Lista lokali wyborczych Sprawdź, gdzie głosować w gm. Działdowo w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Działdowo sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

📢 Jacek Pałkiewicz: "Powiedzmy to twardo. W Polsce jest dokąd pojechać" Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa

📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.

📢 Niedobory w diecie są groźne. Zobacz, jakie choroby powodują Częste stosowanie ubogokalorycznych diet, rezygnacja z konkretnych grup produktów (np. mięsa, nabiału), wybieranie wysokoprzetworzonej żywności i zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe związane m.in. z ciążą, wiekiem czy wysokim poziomem aktywności fizycznej, to jedne z najczęstszych przyczyn niedoboru witamin, soli mineralnych i innych substancji odżywczych. 📢 Wybory prezydenckie: Rekordowa liczba osób dopisana do spisu wyborców w Poznaniu! Nadal można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania Aż 28 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Poznaniu na niedzielne wybory prezydenckie. To rekordowa liczba, bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w stolicy Wielkopolski chciało głosować tak dużo osób, które nie są zameldowane w Poznaniu. Co więcej, do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju.

📢 Koronawirus nie zepsuje nam lata. A ma ono być bardzo upalne i suche Opinia meteorologów, zarówno tych europejskich jak i amerykańskich jest podobna: czeka nas wyjątkowo gorące i suche lato. W lipcu upały zaczną się od drugiej połowy miesiąca i potrwają niemal do końca sierpnia. Może pozwoli to nam choć na chwilę zapomnieć o koronawirusie.

📢 Sektor budowlany zaczyna odczuwać kryzys. Duże spadki w budownictwie w Polsce i w Europie Produkcja budowlano-montażowa spadła w maju znacznie bardziej, niż przewidywali eksperci. To mogą być pierwsze oznaki kryzysu. 📢 Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie sztabu prezydenta Andrzeja Dudy na orzeczenie ws. wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie sztabu Andrzeja Dudy na orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stwierdził na jednym z wieców wyborczych, że milion osób w Polsce straciło pracę. Decyzja sądu jest prawomocna.

📢 Kombii: Grzegorz Skawiński o singlu "Ochronię nas". Kiedy nowa płyta grupy? Ile ma gitar? Ile kosztowała pierwsza? Czego nigdy nie zrobi? Pandemia koronawirusa nie zatrzymała procesu twórczego w grupie Kombii, choć "przesunęła" premierę płyty. Grzegorz Skawiński i spółka nagrywają nowe piosenki. Najnowszy singiel „Ochronię nas” już cieszy uszy i oczy fanów. 📢 Ci Polacy zmienili świat! Bez nich nie miałbyś smartfona i telewizora. Wiedziałeś o tym? Wiele rzeczy przyjmujemy dziś jako oczywiste i ulegamy złudzeniu, że istnieją one i wiadomo o nich od dawna. Warto jednak pamiętać, że dopiero ubiegły wiek przyniósł ogromny postęp na wielu polach: technologia czy medycyna to tylko przykłady dziedzin, które znacznie się rozwinęły. Niewiele osób o tym wie, ale za wieloma odkryciami, które dosłownie zmieniły świat i bieg historii stoją Polacy. Chcesz zabłysnąć w towarzystwie naukową ciekawostką o rodakach? Poznaj Polaków, którzy przysłużyli się światu!

📢 Świadczenie postojowe. Co zrobić, jeśli firma nie chce złożyć wniosku do ZUS? Świadczenie postojowe to trzymiesięczna pomoc państwa dla osób z umowami cywilnoprawnymi i samozatrudnionych, które straciły źródło utrzymania przez koronawirusa. Część zwolnionych pracowników czeka na pomoc miesiącami. Na szczęście pomoże im tarcza 4.0. 📢 Sondaż: Czy po wyborach prezydenckich powinny nastąpić zmiany w rządzie? Ponad połowa Polaków uważa, że po wyborach prezydenckich powinien zmienić się skład rządu Mateusza Morawieckiego – wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl. 📢 Andrzej Duda przesadził z modlitwą o deszcz MEMY. Prezydent ruszył na ratunek powodzianom, a fala memów zalała internet [26. 6. 2020 r.] Andrzej Duda: memy o wizycie na terenach powodziowych obiegły całą Polskę. Prezydent po raz kolejny stał się tematem internetowych memów, bo wizyta okazała sie wyłącznie na pokaz. Tym razem prezydent odwiedził zalane miejscowości Małopolski, gdzie brał udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, a następnie udał się na tereny, które ucierpiały w wyniku nawałnicy i podtopień. Uwieczniono to na zdjęciach, a internauci zaczęli tworzyć memy. Ich fala rozlała się po mediach społecznościowych. Zobacz najlepsze w galerii.

📢 Co zabrać na plażę? Niezbędnik każdego rodzica, czyli 10 rzeczy, które potrzebujesz, idąc z dzieckiem na plażę! Wybierając wakacje nad morzem razem z dziećmi, musimy pamiętać o wielu ważnych rzeczach. Taki wypad może być prawdziwym wyzwaniem. Jeśli marzysz o tym, aby wyprawa na plażę nie była męcząca, to koniecznie przeczytaj nasz poradnik. Dowiedz się, co trzeba koniecznie zabrać na plażę, a z czego można zrezygnować.

