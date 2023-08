Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Działdowo, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Najczęściej diagnozowane są raki podstawno-komórkowe, płaskonabłonkowe oraz powszechnie znane czerniaki. W odpowiedzi na to Fundacja NEUCA dla Zdrowia ruszyła ze specjalną akcją badań profilaktycznych. Na trasie Dermobusa znajduje się także Świętajno, gdzie już 22 sierpnia 2023 r. przy ul. Grunwaldzkiej 13C będzie można wykonać bezpłatne badanie skóry.

Kości znalezione w wykopie w okolicach mleczarni bada dziś międzynarodowa ekipa archeologów na czele z prokuratorem z IPNu. Póki co nie wiadomo, czy znalezione szczątki są ludzkie, czy zwierzęce.

Welski Park Krajobrazowy to wyjątkowe miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i różnorodnością krajobrazów. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku - oferuje wiele atrakcji, takich jak spływy kajakowe, wędrówki piesze i rowerowe. Szlak Błękitny, trasa do Piekiełka oraz szlak wokół Jeziora Rumian to tylko niektóre z urokliwych tras, które czekają na odkrycie w tej malowniczej okolicy. Jednak najbardziej ekscytującym wyzwaniem jest spływ kajakowy na rzece Wel, która zaskakuje zróżnicowanym charakterem i zapewnia niezapomniane przeżycia wśród urokliwej scenerii naturalnego środowiska.