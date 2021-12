Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Działdowo, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Przegląd tygodnia: Działdowo, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Działdowa? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać w okolicy Działdowa na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy trasy w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Wielu z nas chętnie chwali się w sieci tym, co je i gotuje, szczególnie podczas pandemii, podczas której więcej czasu spędzamy w domu. Podobnie jest ze znanymi osobami. Dzielą się swoimi przepisami na rodzinne potrawy lub pokazują dania przywiezione z odległych zakątków świata. Wśród znanych osób z pasją do gotowania znajdziemy piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy oraz internetową edukatorkę. Zobaczcie w naszej galerii, kto lubi gotować.