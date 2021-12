Tygodniowy przegląd prasy 12.12.2021: Działdowo, 5.12-11.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Najdłuższy wiszący most na świecie powstaje tuż za polską granicą. To nowa atrakcja turystyczna ośrodka Dolní Morava w Czechach, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej "ścieżką w chmurach". Wiszący most w Czechach zostanie rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i zawiśnie na wysokości prawie 100 metrów. Kiedy będzie można się nim przespacerować?

Nie tylko lampki choinkowe sprawiają, że wnętrza staje się magiczne i zyskuje wyjątkowy urok w okresie świąt. Nie umiemy wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez klimatycznych lampionów mrugających i mieniących się różnymi kolorami, świec, gwiazd LED i świetlnych dekoracji, które rozbłyskują w świątecznych wnętrzach. Wybór rodzajów, kolorów i pomysłów na bożonarodzeniowego oświetlenie jest ogromny, dlatego stworzyliśmy galerię, w której prezentujemy najpiękniejsze świąteczne oświetlenie na 2021 rok.