Trzy karne w meczu GSZS Delfin Rybno – Ossa Biskupiec Pomorski!

W środę, 3 maja 2023r. o godz. 17:00 podopieczni Tomasza Szmita podejmowali przed własną publicznością Ossę Biskupiec Pomorski. Trzynasty w tabeli GSZS Delfin Rybno zremisował 3:3 z wyżej notowanym przeciwnikiem. O komentarz pomeczowy poprosiliśmy trenera gospodarzy.

Do przerwy to Delfin prowadził z Biskupcem 3:1 po bramce Radosława Gajewskiego oraz dwóch ustrzelonych karnych Daniela Orzechowskiego. Gdy wydawało się że to Delfin ma mecz pod swoją kontrolą, goście w drugiej połowie zdołali wyrównać i wywieźć z Rybna jeden punkt. Zespół Tomasza Szmita spadł na 14 lokatę w tabeli, a kolejny mecz rozegra już w najbliższą sobotę z liderem ligi Constractem Lubawa. Mecz odbędzie się w Grabowie o godz. 16:00.