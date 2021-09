Trasy rowerowe do 123 km od Działdowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Działdowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 123 km od Działdowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Działdowie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 3 października w Działdowie ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego do rezerwatu wzdłuż Mieni i Świdra

Stopień trudności: 3

Dystans: 26,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 44 m

Suma zjazdów: 51 m

Kreciksm poleca trasę mieszkańcom Działdowa

Trasa bardzo ładna ale też trudna ze względu na to że prowadzi głównie leśnymi małymi ścieżkami, piaszczystymi wydmami etc.