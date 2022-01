Styczeń 2022 w Działdowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Działdowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Działdowa? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać z Działdowa na nordic walking. Na ten tydzień przygotowaliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nowa rola w życiu prywatnym Idy Nowakowskiej Herndon doskonale koresponduje z wydarzeniami z jej prywatnego życia. Świeżo upieczona mama będzie prowadziła nowy program na antenie TVP Kobieta, "Od niemowlaka do przedszkolaka".