Rowerem do 123 km od Działdowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem w okolicy Działdowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 123 km od Działdowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Działdowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Działdowie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Do Podkowy Leśnej

Stopień trudności: 1

Dystans: 55,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 167 m

Suma zjazdów: 161 m

Fotoimpresje poleca trasę rowerzystom z Działdowa

Dojechałem pociągiem do przystanku Ursus Niedźwiadek, Mogłem do Pruszkowa ale tylko do Niedźwiadka obowiązuję mój bilet trzydziestodniowy a przecież nie będę płacił za przejechanie raptem 2 przystanków . W Pruszkowie spotkałem się z Leonardem i dalej już pojechaliśmy razem przez Brwinów do Podkowy Leśnej i do Żółwina.