Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pisaliśmy niedawno o zmianach zachodzących w ruchu lotniczym na Ukrainie. Wtedy, z powodu zagrożenia konfliktem zbrojnym najważniejsze linie lotnicze zawiesiły kursy. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, bowiem do konfliktu doszło, a przestrzeń powietrzna została zamknięta dla rosyjskiej floty na terenie całej Unii Europejskiej (i nie tylko!). W związku z tą sytuacją w PLL LOT wdrożono specjalną procedurę dla pasażerów. Co obejmuje?

czarne etui typu book cover do tabletu samsung gal…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PBEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PAEGEU Etui SAMSUNG

Tygodniowa prasówka 6.03.2022: 27.02-5.03.2022 Działdowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.