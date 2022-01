Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Działdowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pacjenci zakażeni wariantem Omikron często mają lżejsze objawy i rzadziej wymagają hospitalizacji, a ich leczenie odbywa się w izolacji domowej. Z tego względu warto uzupełnić domową apteczkę o kilka leków, które mogą złagodzić objawy towarzyszące zakażeniu koronawirusem. Sprawdź, co powinno znaleźć się w apteczce na wypadek zarażenia Omikronem.

Szukasz pomysłu na szybki, oszczędny i tani obiad? Mamy dla Ciebie idealny przepis na krokiety z mięsem. Do ich przygotowania możesz wykorzystać marchewkę i mięso, na którym gotowany był rosół. Jedyne co musisz zrobić, to usmażyć naleśniki. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz prosty przepis na danie zero waste.