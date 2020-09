Przegląd sierpnia 2020 w Działdowie, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Działdowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Działdowie. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Przegląd sierpnia 2020 w Działdowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w Działdowie. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w Działdowie 1.09? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twoim mieście. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, modernizacja sieci lub budowy. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Działdowie. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie możliwe są wyłączenia prądu 1.09. Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych krajów nie wrócimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Okulista: kolejki NFZ Działdowo. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Okulisty w Działdowie? Chcesz dostać się na wizytę do Okulisty możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do Okulisty w Działdowie są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Okulisty w Działdowie najszybciej. 📢 Urolog: kolejki NFZ Działdowo. Ile trzeba czekać na wizytę do Urologa w Działdowie? Chcesz dostać się na wizytę do Urologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do Urologa w Działdowie są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Urologa w Działdowie najszybciej.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna. 📢 Radny PiS i nauczyciel Jacek Budziński pod ostrzałem za wpis o LGBT+. Jak się tłumaczy? "Są tu dziewczyny z LGBT? Jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały?" – ten post na Facebooku zamieszczony w jednym z komentarzy przez radnego Jacka Budzińskiego z PiS sprowadził na niego wielką falę krytyki. Jak on sam odnosi się to całej sprawy?

📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego. 📢 Stacje benzynowe, które źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdźcie, gdzie jest „chrzczone” paliwo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli stacji paliw. Okazuje się, że w Polsce wciąż działają stacje benzynowe, które sprzedają tzw. „chrzczone” paliwo – czyli takie, które nie spełnia wymaganych norm. Gdzie lepiej nie tankować? Zobacz listę stacji paliw, które źle wypadły w trakcie kontroli.

📢 Czerwona strefa koronawirusa w całej Polsce? Minister zdrowia ostrzega! Wrócą obostrzenia na cały kraj? Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków za każdym razem przekracza 600 zakażeń. Rząd przyjął nową strategię na walkę z epidemią, a minister zdrowia, Łukasz Szumowski ostrzega, że obostrzenia na cały kraj mogą wrócić. 📢 Kiedy skończy się pandemia koronawirusa w Polsce? Jest nowa prognoza zakażeń. Pandemia szczytuje Kiedy skończy się pandemia koronawirusa? Jest najnowszą zaktualizowana prognoza wzrostu zakażeń koronawirusem dotycząca Polski. Nie jest optymistyczna. To pytanie zadają sobie cały świat. Oto najnowsza prognoza rozwoju pandemii firmy Exmetrix. Ich dotychczasowe prognozy do tej pory sprawdzają się w 95,6 proc. Zobaczcie, ile nowych przypadków przewidują w kolejnych tygodniach sierpnia 2020.

