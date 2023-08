Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.08.2023

Sołtys wsi Prusy – Ryszard Podowski, Sołtys Nowej Wsi – Adrian Gryszpanowicz, Radny Gminy Rybno – Sylwester Kasprowicz oraz mieszkaniec Prus – Jan Fafiński serdecznie zapraszają mieszkańców trzech sołectw – Szczuplin, Prus i Nowej wsi wraz z dziećmi na Piknik Rodzinny do Rumianej Doliny na plac przy wiacie.

Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała nowe, wyższe stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych. Ochotnicy, czuwający nad prawidłowym przebiegiem tegorocznych wyborów parlamentarnych zgarną nawet o 300 zł więcej niż dotychczas. Ile zarobimy w komisji wyborczej i kto może tam dołączyć?

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.