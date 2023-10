Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.10.2023

Trendy mody męskiej na jesień 2023, łączą klasykę z odrobiną ekstrawagancji, oferując fascynujący wybór dla mężczyzn. Klasyczne garnitury i marynarki nadal królują, ale teraz wzbogacone są o pikowania, co dodaje im nieco blasku. Wzory, które cieszyły się popularnością już dekady temu, jak na przykład kraty, wracają do łask.

W nadchodzącą sobotę, 28 października 2023 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy sport, charytatywny cel oraz pomoc drugiej osobie. Ochotnicza Straż Pożarna z Rybna, we współpracy z Gminą Rybno oraz OSiR-em Rybno, organizuje "Strażacki Charytatywny Turniej Piłki Nożnej" mający na celu wsparcie chorej Marysi w jej walce z guzem mózgu.

Miejski Dom Kultury w Działdowie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 30 października 2023 roku o godzinie 19:00. "Zaduszki Muzyczne" to niezwykła noc, w której lokalni artyści oddadzą hołd zmarłym artystom, prezentując niezapomniane utwory i przypominając o ich spuściźnie muzycznej. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

W dniu 25 października 2023 roku podczas sesji rady gminy Rybno, mieszkańcy gminy mieli okazję poznać nowego kierownika Posterunku Policji w Rybnie. Marcin Hinc został oficjalnie przedstawiony podczas tego ważnego wydarzenia przez Wójta Gminy Rybno, Tomasza Węgrzynowskiego.

Prawda leży na głowie, a na głowie leży włos. Tak samo, jak kobiety, mężczyźni także zaczęli traktować swoje fryzury z powagą, odkrywając w tym procesie prawdziwy kosmiczny potencjał. Czy to znaczy, że mężczyźni dbają o swoje włosy tak samo jak kobiety? Otóż, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje w tajemniczym świecie męskich salonów fryzjerskich, to przygotujcie się na fascynującą podróż przez kosmiczne zakamarki męskich fryzur! Pan Radek, szef salonu fryzur męskich wytłumaczy, jak zmieniają się trendy.