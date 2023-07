Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.07.2023

Program wspiera samorządy w poprawie stanu, odbudowie i remontach zabytków. Nasz region otrzyma 86 300 000zł. Uchronimy je przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

W Krzemieniewie, pod Kurzędnikiem, odbyło się uroczyste otwarcie drogi Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno. Wartość inwestycji to 3 130 000. Dofinansowanie rządowe – 1 883 000zł. To potężne kwoty. Z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych powstał kolejny, blisko 3 kilometrowy odcinek drogi, długo oczekiwanej przez mieszkańców. To efekt wytrwałych działań wójta Gminy Kurzędnik, Piotra Piątka i przychylnego wsparcia reprezentantów naszego regionu w Parlamencie, oraz czynników rządowych.