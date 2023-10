Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.10.2023

Nadchodzące referendum w Polsce, zaplanowane na 15 października, przyciąga uwagę społeczeństwa, ale także wywołuje kontrowersje i spory po stronie opozycyjnej. Rząd przygotował cztery pytania referendalne, dotyczące kluczowych kwestii, takich jak prywatyzacja majątku państwowego, wiek emerytalny, granica z Białorusią i kwestia imigrantów. Niemniej jednak, partie polityczne z Donaldem Tuskiem na czele, wyrażają głęboki sprzeciw wobec tego referendum, wyrażając obawy co do jego uczciwości, legalności i konsekwencji. Tusk nawet je "unieważnił".

W środę, 11 października 2023 roku o godzinie 12:00, mieszkańcy Turzy Wielkiej świętowali moment długo oczekiwany – oficjalne otwarcie wyremontowanego Dworku, który po gruntownym remoncie zyskał nowe życie. Inwestycja, wartą 2 miliony złotych, przyczyniła się do odnowienia jednego z najcenniejszych zabytków regionu.

W środę, 11 października 2023 roku, miłośnicy biegania z gminy Rybno spotkali się w Koszelewach na IV Gminnych Biegach Kopernikańskich. To wyjątkowe wydarzenie sportowe zorganizowano dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach, Gminy Rybno oraz Lasów Państwowych. Koordynatorem projektu był zaangażowany Andrzej Wiergowski, który z pasją zajął się kompleksową organizacją tego sportowego święta.

Branża IT nieustannie ewoluuje otwierając drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, które niekoniecznie wymagają umiejętności programowania ani wykształcenia informatycznego. Przemiany te są napędzane przez wiele czynników zaczynając od globalizacji przez pracę zdalną, różnorodne wymagania rynkowe w zakresie technologii, po powstawanie nowych zawodów, jak „scrum master” czy „trener umiejętności miękkich”. Prezentujemy 5 zawodów w potrzebnych w IT, które nie wymagają napisania ani jednej linijki kodu.