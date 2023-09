Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.09.2023

Mieszkańcy Gminy Działdowo mieli okazję doświadczyć wyjątkowego wydarzenia - otwarcia nowej plaży w miejscowości Zakrzewo. Uroczystość była nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także dowodem na zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w rozwijanie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych dla społeczności.

W dniu 4 lutego 2021 roku mieszkańcy Rybna i okolic mieli powód do radości, gdyż została podpisana umowa na realizację znaczącej inwestycji dotyczącej rozbudowy istniejącego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. To wydarzenie, którego owocem będzie poprawa dostępu do usług medycznych, zapewnienie lepszych warunków pracy dla personelu medycznego oraz podniesienie standardów obsługi pacjentów.