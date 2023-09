Przegląd prasy z Działdowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.09.2023

W dniu 9 września mieszkańcy parafii Hartowiec zgromadzili się, aby uczcić tradycyjne dożynki parafialne połączone z odpustem. To wyjątkowe święto, które łączy w sobie duchową i społeczną sferę życia parafii, a także skupia społeczność lokalną w duchu wdzięczności i wspólnoty.

W sobotę, 9 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Wydarzenie odbyło się w Plenerowej Czytelni przy Bibliotece, przyciągając miłośników literatury. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było arcydzieło Elizy Orzeszkowej, "Nad Niemnem". To wyjątkowy moment, kiedy cała Polska łączy się w miłości do książek i czytania.