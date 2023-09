Przegląd prasy Działdowo 6.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Działdowie

Wczorajsza prezentacja kandydatów partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), do Parlamentu RP w okręgu nr 34 oraz senatów 84 i 85, była wydarzeniem, które wzbudziło wiele emocji i spekulacji. Lider okręgowych struktur partii, poseł Leonard Krasulski, zaprezentował społeczeństwu oraz mediom listy PiS na nadchodzące wybory parlamentarne.

W dniu 4 września 2023 roku, w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. To była chwila, która zgromadziła całą społeczność szkolną. W tym wyjątkowym dniu na czele uroczystości stała dyrektor szkoły, Agnieszka Kowalkowska-Różańska.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z tych organizacji społecznych, których działalność jest wielopokoleniowa. Cenne receptury, złote rady, przedsiębiorczość i działanie na rzecz lokalnej społeczności. Te przymioty charakteryzują kobiety, które spotykają się, aby w mądry sposób wykorzystać to, co daje nam natura i inicjować przedsięwzięcia wspierające miejscową społeczność. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej formy organizacji społeczno-zawodowych w Polsce datuje się na lata 70. XIX wieku. Od tego czasu minęło blisko 150 lat. Dawniej KGW były nieodłącznym elementem niemalże każdej polskiej wsi – a jak jest teraz?